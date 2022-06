Projecte a sua casa como Le Corbusier o faria

Há pessoas destinadas a deixar a sua marca na face do planeta e a mudar com a sua mão a aparência de cidades e lugares. Há seres assim, geniais, que pensando muito à frente do seu tempo criam obras originais e influenciam gerações porque expressam novas formas de ver e fazer algo. E de entre os vários arquitetos que se destacam desta maneira há um cujo nome é incontornável: “Charles-Edouard Jeanneret”!

O nome não lhe diz nada? E “Le Corbusier”, conhece? Usando o seu pseudónimo é com certeza mais fácil, mas se mesmo assim não souber de quem se trata não é grave… A arquitetura pode não ser uma das suas áreas de interesse mais marcado, e por isso nunca ter lido tal nome, no entanto se nos acompanhar ficará rapidamente a conhecer!

Considerado como um verdadeiro pioneiro da arquitetura moderna, Le Corbusier morreu já há mais de cinquenta anos, mas durante a sua vida de trabalho fez e foi muitas coisas, influenciando até hoje a nossa forma de viver… Pintor, desenhador, arquiteto, urbanista e escritor, explorou centenas de conceitos de design moderno, deixou um vasto legado e revolucionou a arquitetura para sempre. Apesar de não ser o único mestre do movimento moderno foi sem dúvida aquele que mais projeção obteve numa época em que a internet era uma miragem.

Amado, odiado, seguido, incompreendido. Do século passado e tão atual… Neste artigo vamos conhecer um pouco dos fundamentos, teorias e influências de Corbusier na arquitetura, e quem sabe inspirá-lo a projetar o desenho da sua casa com estes conceitos em mente. Motivá-lo a sonhar com a sua própria “máquina de morar”!