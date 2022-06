Moradia reabilitada, estética renovada!

Como é fácil de ver, à moradia original já tinham sido feitos vários acrescentos como um alpendre para um carro e um toldo para sombrear o parqueamento de outro. Isto porque a garagem original, sendo parte do interior da casa, passou a ser necessária como espaço útil para habitação. Uma marquise envidraçada desfeava a fachada, e o mesmo se podia dizer do pavimento dos acessos, feito com desperdícios peças de mármore e outras pedras ligadas em cimento. As escadas de acesso ao interior desembocavam diretamente no espaço frontal à casa.

Todo o conjunto tinha um ar datado e antiquado, e provavelmente não seria muito prático, pois todos os anexos eram independentes e os acessos faziam-se ao ar livre.

O projeto de reabilitação procurou atualizar o aspeto geral da casa original, ao mesmo tempo que construía um estacionamento coberto de maiores dimensões, uma cozinha de apoio exterior e uma pala de acesso. Na essência unindo harmoniosamente os anexos à casa, tornando o conjunto num órgão único devidamente articulados nos seus vários componentes.