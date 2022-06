Dê aos seus convidados uma entrada inesquecível

É uma casa portuguesa, sim! As linhas modernas tornam esta entrada ainda mais interessante. No teto, criado para um jardim, crescem flores da Mãe Natureza. Depois há as oliveiras de jardim, a calçada que identificam ainda mais as origens da casa.

Tire partido dos materiais e elementos portugueses, porque queremos uma casa que seja tão nossa, quanto possível. Por vezes, não é preciso muito, para dar nas vistas. Basta que nesse pouco esteja a sua personalidade espelhada. Os amigos e convidados vão adorar estar neste jardim, tão português.