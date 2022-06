Dicas para deixar o seu animal ainda mais feliz

Os animais são nossos amigos. Uma expressão que ouvimos com frequência. E é tão verdade. Quem ama animais, aprende a admirá-los e não consegue viver sem eles. São eternas crianças à procura de carinho. São adultos pela companhia e confiança que transmitem. Não passamos sem eles.

Quem está a ler este texto, só pode gostar de animais. Por isso, é que escolhemos com carinho e, também amor as imagens que se seguem. Devemos gostar deles não apenas em bebés. Já eles por nós tem um amor incondicional, mesmo quando estamos chateados, são os primeiros a sentar-se junto à nossas pernas.

Vivem as nossas alegrias. Vivem as nossas tristezas. Estes amigos peludinhos, mais uns do que outros, merecem que lhe dediquemos muito tempo. Algumas dicas para os deixar ainda mais felizes dentro e fora de casa.