7 Dicas Profissionais Fáceis de Aplicar Para Uma Casa De Sonho!

Como sabem a homify é uma plataforma online que partilha TUDO (segredos não temos) sobre arquitetura e decoração de casa, até dicas inerentes a elas. É mesmo aqui na homify que pode procurar uma série de ideias, de sugestões, de profissionais, de inspirações, de exemplos e de imagens. Todos os estilos, todos os tipos, todos os feitios são aqui partilhados. Assim, temos a garantia de chegar a todos os nossos leitores, pois como sabe, os gostos não são cá coisas para se discutirem, são opiniões muito pessoais e cada um terá as suas. Por isso, pode encontrar na homify, inspirações que lhe serão, com toda a certeza, do seu agrado.

Veja e procure de trás para a frente e de frente para trás na homify 360º, esta secção é dedicada à arquitetura de casa, temos imensos projetos portugueses, mas também internacionais, pois a nossa abertura e visão é total. Deste modo, pode descobrir o que se passa ao redor do mundo e retirar as melhores ideias, descobri-las e criar também o seu livro de ideias, com as imagens que lhe roubaram o coração. Com uma pasta cheia de imagens, será mais fácil perceber o que gosta e o que quer para a sua futura casa.