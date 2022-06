Uma casa para se sentir dentro estando fora

A homify desembarca hoje no litoral, mais precisamente na Costa Esmeralda, na Argentina, para lhe mostrar uma casa de praia surpreendente com uma organização espacial inusitada e criativa. O projecto, denominado a Casa do Pátio, está localizado na Costa Esmeralda, um condomínio fechado, e foi projectado por Lucas Mc Lean. A casa reinterpreta a tipologia de pátio, uma forma tradicional na qual os espaços se organizam ao redor de uma área livre. O pátio é o espaço central e funciona como o coração da casa e zona distribuidora. O edifício ergue-se na paisagem como uma caixa revestida de pedra, mimetizando-se no seu entorno repleto de verde e de chão de areia.

O projecto da casa foi encomendado pelos proprietários que desejavam uma casa de férias da qual pudessem usufruir ao longo de todas as estações e que lhes oferecesse a sensação de estar sempre fora, em contacto com a natureza e com a paisagem, de modo a proporcionar o máximo de conforto e acolhimento, além de entreter os convidados.

Curioso para desvendar todos os encantos e as surpresas desta casa de praia deslumbrante? Então, veja este livro de ideias.