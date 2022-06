É primavera no quarto!

Abra os cortinados. Sente-se no sofá que cai do teto. Vá pensando quais são os elementos primaveris que mais gosta. Provavelmente, tem alguns guardados no sótão ou na cave. Os têxteis, as almofadas, as cortinas… Escolha as que mais lhe fazem lembrar campos cheios de flores.

Pode optar por um estilo moderno ou recorrer ao clássico. Os dois juntos também fazem magia. O principal é sentir que a sua escolha é um prolongamento das suas paixões, gostos. As tendências primaveris podem fazer-se com simplicidade ou com muito brilho, como tão bem criou Graça Decoração de Interiores. A opção é sua.