Como prevenir infiltrações de água e bolor na casa de banho

O bolor é um microrganismo muito adaptável e se não fosse tão incómodo poderia ser fascinante.

Ele vai crescer em todas as superfícies onde a humidade se acumula, e tem especial apetência por locais onde se juntam detritos, por isso juntas de silicone, cantos do teto, juntas de azulejos até cantos do pavimento. Ou seja todos aqueles lugares difíceis de limpar e de acesso muito limitado. Uma limpeza metódica e aprofundada pode ajudar a eliminar os resíduos e a humidade desses locais, evitando a propagação dos fungos, especialmente se utilizar detergentes antifúngicos ou produtos naturais que parem o seu crescimento.

Também as cortinas dos chuveiros e as toalhas molhadas ajudam a humidade a concentrar-se na casa de banho. O nosso conselho é que lave e substitua frequentemente as cortinas do chuveiro, se tiver. E no que toca às toalhas o melhor é removê-las imediatamente após o banho e colocá-las a secar. Um secador e aquecedor de toalhas pode ajudar, mas apenas se a ventilação for eficaz, de outro modo pode fazer evaporar a água das toalhas e humidificar o resto da casa.