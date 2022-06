Casa moderna e ecológica cheia de luz

Custa-nos a acreditar que se trata de uma casa pré-fabricada que se constrói na fábrica e se monta no terreno escolhido pelos proprietários. Este tipo de construção é económica e eficaz, mas, em determinado momento adquiriu má publicidade pelo aspecto frágil. Porém, com o passar do tempo e a crescente optimização de recursos, especialmente energéticos, o mercado dos pré-fabricados voltou a abrir caminho com passos agigantados no mercado internacional. Como veremos neste livro de ideias, uma moradia construída com este método pode ser tão apelativa como qualquer outra construída através de um método tradicional.