Ideias fantásticas para o espaço morto atrás do seu sofá!

Outra solução que funciona muito bem é a utilização deste espaço para dar uma ar (ainda mais) bonito à sua sala! Como? Com a colocação de um pequeno aparador atrás do sofá com flores ou plantas! Bem sabemos como estes elementos refrescam e embelezam qualquer espaço, por isso mesmo aconselhamos vasos com plantas suficientemente grandes para que se vejam, mas sem que para isso a sua sala se torne numa floresta amazónica! Portanto, dependendo da sua decoração, escolha o que melhor se enquadre nesta. E se precosar de alguma ajuda nesta escolha, veja quais são as melhores plantas de interior para a sua casa! Entre begónias, heras-do-diabo e orquídeas, de certeza que encontrará uma que será a planta da sua eleição e que assentará que nem uma luva atrás do seu sofá!