Adapte a sua casa à sua idade

Aqui falamos de um perigo iminente, que é muitas vezes uma das causas de acidentes domésticos, nomeadamente quando as forças são menos.

Uma saída da banheira ou do chuveiro com os pés ainda molhados do banho, ou porque o piso ficou molhado de quem acabou de se lavar, pode ser fatal para uma queda. Com alguma sorte, não passará de um pequeno hematoma, mas com menos sorte poderá partir um pé, um braço ou darem mau jeito na cervical. Repetimos é muito comum!

Como tal e de forma a evitar estes acidentes, que só causam transtornos, é melhor alterar o pavimento da sua casa de banho. Sim, é uma despesa acrescida, mas sabemos que todos os cuidados são poucos e que esta é uma prioridade. Escolha um tipo de piso que não seja tão escorregadio, como o mármore, o granito, a madeira, o mosaico ou ainda a cerâmica. Pode ainda colocar um tapete no chão (desde que esteja bem fixo, como o do exemplo), que servirá de saída de banho e amortece quedas.