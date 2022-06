A moradia a comprar depois de ganhar o Loto

Está aqui revelado o mistério. A porta de correr esconde uma casa de banho privada com todas as comodidades. Uma longa bancada em granito equipada com gavetas e uma prateleira para guardar as toalhas serve como uma base de apoio para os elegantes lavatórios dourados. Ao fundo, uma grande banheira de hidromassagem proporciona momentos agradáveis de relaxamento, apetecíveis após um dia de trabalho.