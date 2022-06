7 ideias fáceis com madeira para ter um jardim simples e deslumbrante

Gostar da presença de plantas e não ter um espaço amplo para a criação de um jardim pode ser frustrante. No entanto, com criatividade e as boas ideias de um profissional experiente é possível encontrar uma solução. Nas cidades, designadamente nos apartamentos, as paredes de varandas podem transformar-se em bonitos jardins verticais com flores ou plantas das mais diferentes espécies. Um bom exemplo é o deste projecto do escritório MC3 Arquitetura, Paisagismo e Interiores. Com a utilização de um grande painel em madeira ao longo da parede, as caixas em madeira maciça tratadas com verniz ficaram perfeitas para servirem como vasos de plantas floridas que compõem a decoração de forma rica, elegante e simples.