Casa e decoração de alto padrão

A cozinha é ampla e funcional, em forma de “U”. Comunica com a sala e com o espaço exterior, através de amplas aberturas. Os armários de madeira e as bancadas revestidas por granito asseguram a praticidade e a elegância do ambiente de cores neutras. No centro do espaço, uma bancada de granito serve como área de apoio para refeições rápidas e informais, oferecendo mais funcionalidade à cozinha.