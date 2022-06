Uma moradia fora do vulgar

O programa habitacional distribui-se por dois pisos. No piso térreo situam-se a cozinha e todos os espaços sociais. No piso superior encontram-se as áreas mais privadas dos quartos.

As generosas áreas envidraçadas permitem, no piso térreo, um contacto estreito com o exterior e no piso superior uma entrada de luz natural muito importante, que é ligeiramente travada pelas guardas de proteção em forma de placa das extensas varandas. Este sistema evita o sobreaquecimento do interiores sem por em causa a penetração da luz solar, ao mesmo tempo que imprime o caráter à construção.