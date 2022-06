10 fantásticas e modernas casas de banho com chuveiro

Objecto de estudo por designers e arquitectos, a casa de banho tornou-se um espaço onde as prioridades passam por tratar do corpo e cultivar o bem-estar. É precisamente por este motivo que se torna cada vez mais usual a projecção deste espaço de forma a assumir um compromisso entre a estética e a funcionalidade. A casa de banho moderna consiste na correspondência entre um espaço adequado e um mobiliário capaz de oferecer o máximo de conforto possível. Tomemos por exemplo o chuveiro que, embora recentemente tenha cedido espaço às banheiras, começa a surgir novamente em grande força em diferentes versões, dependendo do espaço disponível, assim como da organização do mesmo.

Hoje, mostramos dez impressionantes projectos de casas de banho em que o chuveiro é o verdadeiro protagonista. Venha-se inspirar connosco.