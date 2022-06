Regenere-se entre as paredes do seu lar

Chegar o fim do dia, depois de um intenso dia de trabalho, em que as energias começam a falhar, e dar de frente com uma sala de estar como esta, é caso para dizer que podemos ter o paraíso dentre de casa. O sofá convida a um belo serão de televisão. As plantas são regeneradoras.

Regenerador será também a sua estadia nos belos sofás, enquanto recebe mimos dos seus. Sempre que conseguir, reúna os seus amigos na sala de estar e prolonguem a noite com filmes, jogos e boas gargalhadas. Até podíamos dizer para regenerar a sala, mas está tudo tão bem. Não sente o mesmo?