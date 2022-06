6 truques para destacar a sua sauna!

A sauna é para muitas pessoas um sonho, para o futuro, para outros será indiferente tê-la, mas há ainda quem a tenha na sua própria casa, dispensando as idas aos SPA's ou ao ginásio, para poder desfrutar de um momento – quente.

Para um relaxamento perfeito após um treino, para constipações ou previna-las ou em jeito de hobby/prazer, a sauna é realmente ideal.

De facto, a sauna possui inúmeros benefícios para a saúde (melhora a resistência física, evita viroses repentinas, desintoxica e diminui a hipertensão), que acabam por justificar este investimento. À distância de uns passos, no conforto da sua casa, na tranquilidade do seu ninho pode sempre que desejar, tirar uns 15 minutinhos para relaxar e desanuviar do stress do dia-a-dia. A verdade é que a temperatura elevada e o vapor, beneficia a pele e ajuda a abrir o poros, deixando a pele e os cabelos limpos e hidratados!

Talvez este artigo fá-lo-á decidir sobre esta sua indecisão, de ter ou não uma sauna em casa. Se ache que uma sauna privada é realmente rentável, se a longo prazo compensar-lhe-ão os custos das entradas diárias e se ainda tem o privilégio de valorizar a sua casa, então já não haverá muito a pensar. E depois só terá de pôr as nossas dicas de hoje em prática.

Quer saber mais? Então descubra… e veja esta estas imagens tão inspiradoras de sauna, é que não há como não ficar rendido!!