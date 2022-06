Como organizar uma venda de garagem bem sucedida

Há alturas na vida em que temos mesmo que fazer arrumações profundas, independentemente do motivo (se é por falta de espaço, falta de paciência para a desarrumação ou por mudança de casa) – e verdade seja dita: quando este momento chega, não há nada que nos demova! É aqui que vamos encontrar o nosso primeiro CD, a roupa que os nossos filhos vestiam quando saíram da maternidade ou ainda aqueles patins em linha dos quais não se conseguiu desfazer desde a adolescência por ter sido o seu tio preferido a trazê-los dos Estados Unidos especialmente para si. Tudo coisas que nos trazem boas lembranças, mas… sejamos sinceros: nada que nos faça falta no dia-a-dia. Há quanto tempo não usa aquele sobretudo que estava perdido dentro do armário da cave? Ou aquela máquina de fazer gelados que se revelou uma compra por impulso? Há que utilizar um filtro e perceber o que realmente poderá fazer falta – o resto tem mesmo que ir fora! Naturalmente que haverá muitos artigos ainda em condições e que poderiam fazer felizes outras pessoas, portanto separe o que não tem solução do que tem e organize uma venda de garagem com este último grupo! Como? Com todas as dicas que lhe damos no nosso artigo de hoje! Será impossível ser mal sucedido depois de ler o que lhe escrevemos aqui!