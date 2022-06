Casa modesta ao estilo português

Situada no centro de Tavira, em Faro, a casa é envolvida pelo clima fantástico do sul do nosso país, as suas paisagens horizontais e, naturalmente, o mar e as praias que atraem avalanches de turistas todos os anos. Constituída por dois andares com sotão, a moradia integra-se numa malha urbana consolidada, que acabou por prejudicar a qualidade da iluminação e ventilação devido ao aparecimento de novas construções ao longo dos anos.