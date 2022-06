A apaixonante transformação de uma casa de férias em Itália

Já a ampliação introduzida, ao mesmo tempo que retém a linguagem utilizada no edifício pré-existente através do uso do xisto ou outros materiais, surge aqui com um carácter promissor, moderno e revolucionário. Aqui, foi usado o travertino, uma pedra italiana de tom claro, que funde o interior e exterior do edifício, criando uma fluidez entre os espaços. A fachada da entrada, apesar de já estar bastante protegida pelo muro em xisto, é ela uma fachada cega, onde a porta de entrada é inserida de uma forma muito poética e modesta, trespassando para aqui mais uma vez, o carácter da casa pré-existente.