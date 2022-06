Uma interessante casa pré-fabricada na Coreia do Sul

O formato da cobertura manifesta-se também no interior. O limite máximo do tecto segue a inclinação do telhado e cria um espaço amplo. A madeira é usada expressivamente, aparecendo no chão, paredes e vigas. A sua presença torna o espaço mais confortável e cálido. Ao abrir a porta, os proprietários têm contacto imediato com o exterior da casa, em permanente diálogo com o interior. Um equilíbrio perfeito para uma família jovem e enérgica.