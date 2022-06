Lição de design de interiores: o coração da casa

No livro de ideias de hoje, desvendamos-lhe alguns segredos para projectar o interior de sua casa. Damos-lhe algumas indicações sobre como potenciar ao máximo o seu espaço, através de truques simples, facilmente aplicáveis.

Cada imagem que integra este livro de ideias é uma boa inspiração susceptível de ser interpretada consoante a sua personalidade e circunstâncias. Todos se devem sentir livres para interpretar o caminho à sua maneira de forma não-dogmática, desde que haja uma certa coerência.

Uma das metáforas através das quais se tem olhado para o interior da casa é ver esta última enquanto pequena porção da cidade habitada por uma população pequena, mas definida, com as suas próprias regras sociais. Em comparação com a cidade no exterior, o interior é, contudo, palco de uma relação mais directa entre o corpo e as suas dinâmicas.

Prossigamos para as imagens.