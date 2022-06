O que deve saber sobre portas de madeira para casas modernas

Existem tipos de madeira distintos, ainda que, a um nível geral, tenham características intrínsecas muito similares, sendo que as suas principais diferenças residem na cor, na textura e, evidentemente, no preço. Para o fabrico de portas, a madeira deve ser suave, no sentido de ser fácil de trabalhar como é o caso do pinheiro, do abeto ou do choupo.

A segunda característica a ter em conta é a escolha da cor. As cores escuras são muito elegantes, mas, com o passar do tempo, irão ficar desbotadas devido à incidência do sol. Evite madeira de cerejeira, muito propensa a caruncho e a alterações de cor. As madeiras de carvalho, pinheiro e álamo são as mais recomendadas.