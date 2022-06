O seu quarto é igual a tantos outros?

Se tem espaço suficiente no seu quarto, pode optar por lá criar um espaço de descontração, relaxe e quem sabe trabalho. Há uma coisa super importante aqui e que tem que ver com a distinção clara dos dois espaços. É pouco aconselhável que se misturem estes tipos divisões, porque as actividades que exercemos num e no outro são muito diferentes e o feeling de cada uma delas é também muito diferente. Como vê no exemplo os espaços estão bem divididos e é importante que assim seja. Se tem que terminar qualquer coisa de trabalho e o sítio mais tranquilo da casa é o seu quarto, não hesite em dirigir-se para lá, mas lembre-se que a cama é para dormir e não para trabalhar e que por isso mesmo tem de se dirigir ao sítio destinado para este objectivo específico. Não há problema nenhum em combinar os dois espaços numa mesma divisão, desde que tenha bem claro aquilo que deve fazer numa e noutra. O seu quarto é um lugar que o deve fazer feliz, que lhe deve transmitir uma energia positiva todos os dias e por isso mesmo é você que tem a tarefa de o tornar no melhor sítio possível para que isto aconteça, é super fácil e você sabe precisamente do que precisa.