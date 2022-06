Habitação unifamiliar de sonho na Trofa

A casa-de-banho presenteia-nos com um elemento totalmente distinto que ainda não tínhamos observado até então, a cor. Esta encontra-se presente no revestimento cerâmico cor-de-vinho desta divisão.

As peças cerâmicas são simples e modernas e estão encastradas na parede sugerindo assim uma sensação de leveza e flutuação no espaço. Esta divisão possui ainda um pequeno chuveiro estando este delimitado por uma divisória com porta de vidro fusco.