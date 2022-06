Que sofá pode ser a estrela da sua sala de estar?

O estilo retro está mais do que nunca na moda. Quer no que ao nosso guarda-roupa diz respeito, ou na decoração da nossa casa ele tem tido desde há algum tempo para cá um papel de relevo. Quanto a nós é fantástico aquilo que já foi moda no antigamente, voltar a ser moda agora, não só nos permite reciclar como criar combinações e contrastes que podem resultar super bem no âmbito da decoração da nossa casa. Quanto a sofás, tudo o que lhe dissemos até agora, também se aplica. Um belo sofá em estilo retro será com certeza algo que chamará a atenção das visitas que recebe em casa. O exemplo que escolhemos parece-nos muito bem conseguido e é a ter em conta. Uma sala com um equilíbrio pleno onde os sofás existem enquanto sinónimo de sofisticação e bom gosto.