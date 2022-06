Sete pequenos apartamentos, sete grandes inspirações

O estilo minimalista, para além de apelativo, é extremamente útil para decorar e mobilar áreas pequenas. A ideia de móveis grandes para espaços exíguos é, por si só, uma contradição. O minimalismo dever-se-á reflectir não só na decoração, como na própria estrutura arquitectónica do lugar. A título de exemplo, temos as guardas de vidro da escada que, pela sua transparência, é como se não existissem no espaço. A escada leva-nos a um piso superior onde se encontram as áreas de lazer desta casa, desimpedindo o andar inferior para abrigar a zona social. Espaços em altura são, sem dúvida, uma grande vantagem.