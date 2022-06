Está cansado que a sua cozinha pareça pequena? Faça mudanças!

Opções monocromáticas e espaços pequenos também não são uma boa opção, já que o espaço fica com uma aura meia claustrofóbica. É importante que use a cor mas que ainda assim também tenha conta, peso e medida no uso da mesma. O exemplo que aqui escolhemos ilustra bem o que lhe queremos dizer, temos duas cores principais que preenchem grande parte da cozinha sem que a tornem demasiado pesada. Não opte só por mais do que uma cor, mas por cores mais claras que transmitam uma sensação de espaço, a forma como apreendemos visualmente é super condicionante na forma como nos sentimos.