Mude a atmosfera da sua casa sem grande esforço

A forma como iluminamos os espaços é também determinante no que a decoração diz respeito. A cor da luz, a forma como ela se espalha, o próprio candeeiro são tudo condicionantes que fazem com que tenhamos uma diferente percepção do espaço. E como mudar a luz? O mais fácil é mudar de candeeiro, mas também pode optar por escolher ter duas fontes luminosas em vez de uma, como vemos na imagem. Se assim for, poderá reduzir a intensidade da luz de cada uma delas, uma vez que no conjunto, o espaço terá uma iluminação mais homogénea, já que esta se encontra espalhada pelo espaço.