Um antes e depois que tem que ver para crer

Nesta fotografia, podemos apreciar perfeitamente a intervenção e remodelação da casa. Vemos como se transformou num excelente loft e cresceu em altura ao alojar um espaço extra no terraço, como víamos na primeira imagem. Agora, o pátio tem mais iluminação e espaço, seguindo o mesmo estilo de desenho simples e limpo que prevalece em todo o projecto com revestimento em branco. Esta área não perdeu a sua hierarquia dentro da casa, mantendo a função de centro de distribuição entre as distintas áreas que formam esta pequena casa.

As grandes janelas deixam passar luz e dão uma sensação de maior amplitude. A escada metálica cria uma conexão entre ambos os níveis desde o espaço central da casa, permitindo uma comunicação total entre o piso inferior e superior, tanto no interior como no exterior da casa.