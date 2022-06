Inspiração da natureza dentro de casa

A janela cor-de-rosa adivinha um ambiente bucólico e apaixonante no interior do lar. Madeiras por pintar combinam na perfeição com as linhas direitas e modernas da cozinha com elegância campestre. Há uma tonalidade de sabores que tornam o espaço campestre tão apetecível de viver e de sentir entre família e amigos.

O perfume das plantas e flores espalham-se pela casa, convidando a belas tardes e serões em família. Nada falha quando o tema são longas e inesquecíveis conversas. Um ambiente natural tão normal na vida de famílias e amigos que gostam de estar juntos.