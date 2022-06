Finalmente pode escolher a almofada perfeita para si!

Sabia que as almofadas devem ser substituídas a cada dois ou três anos? É verdade, uma vez que exercemos uma pressão enquanto dormimos, o que altera a sua forma e as suas características, tornando-as menos confortáveis.

Por outro lado, recomenda-se lavar a almofada, de acordo com as indicações do fabricante para manter durante maior tempo as suas propriedades. Aconselha-se ainda, o uso de um protetor de almofada para aumentar a durabilidade da mesma, garantindo também a máxima higiene.

Quanto à forma do material, esta irá depender do enchimento que optou e do seu respetivo tamanho. As almofadas mais tradicionais e usadas no mercado são as retangulares. Umas serão mais finas, outras médias ou ainda espessas.