Uma casa com fino encanto contemporâneo

Aqui, vemos com maior clareza o jogo entre as vigas de madeira que criam o pergolado do terraço. Uma simples estrutura em betão delimita esta zona adjacente ao jardim, criando um espaço prático para se utilizar em reuniões com a família e os amigos. A abertura e comunicação de que se usufrui ao abrir as portas de correr é uma importante característica desta moderna casa, ideal para satisfazer as necessidades de um estilo de vida contemporâneo.