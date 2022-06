Casa de banho de hotel muda-se para sua casa

Numa casa de banho como esta, quando olhamos cheios de curiosidade, não damos pela falta de nada. E não falta mesmo… Além da beleza interior e exterior, conta com luz natural. À noite também deve ser fantástico apreciar a lua e as estrelas, enquanto toma um belo banho de imersão.

São vários os hotéis que nos deixam de boca aberta com as ideias que partilham. Leva elementos para sua casa. Não repare apenas na decoração dos quartos ou das entradas, olhe também para as casas de banho, nomeadamente se está em fase de construção de uma habitação.