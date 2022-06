Decore a sua casa com padrões

Este papel de parede, bem ao estilo dos anos 80, com tons amarelados, ganha ainda mais destaque por fazer parte da parede da lareira. Não só o padrão chama a atenção, como a luz do fogo conjugada com as cores do papel de parede. Também apresenta tons arroxeados, que são complementados com as flores roxas e as peças de decoração que se vêem acima. Esta fotografia remete-nos também para uma dica essencial. Os padrões devem decorar apenas uma parte moderada da divisão – neste caso foi escolhida a parede da lareira. Tal como referimos na primeira fotografia, procura o equilíbrio nos apontamentos e peças de mobiliário.