Uma casa contemporânea apaixonante!

O facto de a casa não ter um perímetro definido por muros ou cercas permite que a integração no ambiente seja absoluta. A vista posterior é de uma fachada clara com elementos estruturais em madeira clara que dão um toque de sabor mexicano inteligente, com um conceito elegante, moderno e rústico ao mesmo tempo. A partir do espaçoso jardim, pode apreciar a beleza do interior bem iluminado.