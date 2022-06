Exclua permanentemente do sofá as marcas de arte do seu filho

Antes de mais, um sofá deve ter uma manutenção regular. Como aspirá-lo ou passar um pano seco, para retirar a poeira. Depois deve ter em conta o material do seu sofá, pois nem todos são iguais, desde do veludo, do tecido ou da pele. Isto poderá verificar na etiqueta do próprio sofá, para considerar as instruções de limpeza. Alguns sofás de tecido são removíveis o que facilita o processo de limpeza, basta por isso retirá-los e proceder à lavagem, a seco ou na máquina de lavar tradicional, conforme as indicações.

Se precisar de eliminar uma mancha no imediato, de forma a não deixar esta secar, pode tentar eliminá-la com álcool, nomeadamente se esta for de caneta ou de batom. Já sabe as crianças andam sempre com as canetas de feltro atrás e as tampas ficam pelo chão, rapidamente o rabisco faz parte do novo design do vosso sofá. As meninas vão roubar os batons às mamãs e acham imensa piada até que bimba… dos lábios passou a caneta de pintar.

Para retirar a mancha só tem de humedecer uma esponja macia no álcool e aplicar na zona riscada, esfregando até a mancha sair. Contudo, pode sempre optar por outro produto específico para limpezas de sofás, que encontrará em grandes superfícies ou em drogarias.