A incrível metamorfose de uma habitação antiga

Com pequenas mudanças, o quarto transformou-se por completo. Tal como no resto da casa, o pavimento foi substituído e as paredes pintadas de branco. A cama e as mesas-de-cabeceira são novas e o armário provém da antiga decoração pois estava ainda em bom estado. Os outros móveis foram descartados para não se saturar o novo espaço. Os têxteis de cama, num tom malva, são uma nota de cor agradável neste quarto.