Mesas de cabeceira únicas e originais para o seu quarto!

Sabemos à partida que as cadeiras servem para nos sentarmos… e ficamos estupefactos quando vemos peças que ganham outro significado, mas com o todo o sentido. É o caso deste quarto, em que as antigas cadeiras, passaram a ser as mesas de cabeceira. Surpreendente no mínimo, mas verdadeiramente especial e atrativo.

Se tiver peças herdadas ou suas lá no sótão, está então na hora de as descer cá para baixo, olhar para elas com olhos de ver e pensar que afinal tinham um tesouro guardado. Com um boa limpeza e bom verniz, as suas cadeiras poderão ser as novas mesas de cabeceira do seu quarto. Com nada remodelou o seu quarto, trouxe-lhe personalidade e originalidade.

Para ser diferente é preciso arriscar… ARRISQUE!!