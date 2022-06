Sugestões simples para conseguir isolamento sonoro em sua casa

Este é provavelmente o ponto mais complicado de conseguir em todos este artigo. Todos sabemos que as canalizações podem fazer barulhos e muitas vezes não sabemos como nos livrarmos deles. O que normalmente acontece é que as canalizações ficam entupidas, as válvulas de encaminhamento perdem elasticidade ou simplesmente as anilhas de borracha que fazem o isolamento ressecam com o calcário. E depois começam os ruídos insistentes! Aquele taptaptap contínuo durante a noite pode até nem ser em sua casa, se tiver um apartamento, mas sim na do vizinho uma vez que as canalizações passam em paredes comuns.

O que pode e deve fazer é certificar-se de que em sua casa tudo está a correr bem. Abra frequentemente o filtro das torneiras e deixe a água correr para se livrar das areias e calcário ali alojados. Sempre que uma torneira não vede bem, acabe com os pingos absolutamente maçadores e nada económicos, substituindo-a.

No que toca às canalizações, se a casa for antiga é mais fácil acabar com os ruídos, pois pode substituir os canos e isolá-los dentro das paredes com estuque, por exemplo. Mas se a casa for relativamente nova substituir canos pode ser complicado e implicar rasgar paredes. Contacte com um profissional e aconselhe-se.