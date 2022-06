Casa pequena? Veja as melhores escadas para si!

Escadas, escadinhas, grandes escadarias… quem não gosta? Pelo menos arquitectonicamente falando, são elementos que conferem a qualquer espaço uma beleza única envolta numa áurea de mistério ou que pelo menos desperta a curiosidade de qualquer um! Onde nos levarão? O que haverá depois do seu fim? Tudo questões que nos deixam com a pulga atrás da orelha, certo? Pois bem, então vamos prosseguir.

O leitor já está a imaginar a sua escada perfeita, vê a luz natural que cai sobre ela, os materiais utilizados e até (quem sabe!) a tapeçaria que lhe poria… mas depois lembra-se que a sua casa é pequena e que não tem grande espaço para isto? Então este artigo foi escrito a pensar exactamente em si! Sim, porque hoje vamos dar-lhe não uma mais SEIS soluções para ter escadas dentro de casas pequenas! Esqueça as limitações de espaço: com as nossas ideias, vai poder passar para o andar de cima com umas escadas cheias de estilo e que vai cativar todas as suas visitas! Tem dúvidas? Então fique connosco e veja com os seus próprios olhos se estas soluções não são irresistíveis!