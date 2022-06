T1 encantador para o casal moderno

Por vezes de uma casa não muito ampla, vazia, criam-se espaços amplos e funcionais que se relacionam. O ideal para uma pessoa, um casal ou quem sabe uma pequena família. Nestes casos as habitações com mezzanine são um óptima opção para jovens a começar a sua vida de forma independente. O exemplo deste artigo é o caso perfeito disso mesmo. Uma moradia que foi reabilitada transformando-se num T1 e onde de espaços amplos e vazios, áreas como sala de estar, zona de jantar, cozinha, wc e quarto de casal foram integradas. Agora este é um espaço de áreas amplas com muita harmonia, também devido à nova decoração super moderna e equilibrada. O projecto é da autoria de Andreia Louraço, design e interiores, uma empresa de decoradores a actuar nas áreas de Leiria e Pombal. Confira abaixo mais detalhes, se o seu caso for de um jovem solteiro ou jovem casal, esta é sem dúvida um óptima inspiração.