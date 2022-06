Uma viagem no tempo pela Toscânia

É interessante perceber que apesar do intensivo uso da pedra, da madeira e do verde por todo o exterior, cada fachada da casa tem uma aparência e carácter diferentes. E esta não é excepção. Desta vez em contacto com a piscina, esta fachada surge de forma a criar um pátio que ao mesmo tempo que protege dos mais intensos raios solares, a vegetação utilizada confere um enorme conforto a esta área de lazer com vista privilegiada para as vinhas e oliveiras.