A pura beleza de uma casa moderna

Uma das áreas mais sensacionais desta vivenda é a zona da piscina localizada nas traseiras do edifício premitindo assim total privacidade aos moradores. Podemos observar que a casa surge em forma de L, bloqueando os olhares mais curiosos que pela estrada passam. Aqui, a comunicar directamente com a invejável piscina temos as áreas sociais da casa: a cozinha, a sala de jantar e a sala de estar localizadas portanto no primeiro piso.