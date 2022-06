As salas de estar mais modernas e perfeitas

Esta é mais uma sala que muito tem a ganhar com a arquitectura do espaço. O tecto acompanha a forma do telhado e a parede que divide a cozinha da sala de estar é simplesmente maravilhosa. Com cores claras de base – branco e cinzento maioritariamente – é uma sala que vive pelos apontamentos de cor que lhe são dadas pelas duas cadeiras vermelhas e pelas almofadas que vemos no sofá. Elegante e com com vida, não podemos negar.