Uma casa contemporânea com uma localização de sonho!

O projecto que hoje lhe trazemos é um exercício arquitectonicamente distinto que certamente o irá impressionar. A Casa de Cerveira localiza-se, como o próprio nome indica em Vila Nova de Cerveira que é uma vila portuguesa situada no distrito de Viana do Castelo.

O projecto de arquitectura é da autoria do arquitecto Gustavo Carvalho e o projecto data do ano de 2010. Esta casa difunde um estilo arquitectónico distinto que se destaca pelos seus volumes sóbrios e pela relação de proximidade estreita com a envolvente natural da habitação.

As imagens seguintes são fotografias reais da autoria do profissional Dinis Sottomayor. Venha daí e descubra uma casa contemporânea com uma localização natural de sonho!