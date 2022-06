Como escolher janelas para a sua casa

O primeiro tipo de janelas que lhe vamos falar são as janelas de madeira. Vamos começar por referir as vantagens destas janelas. Em primeiro lugar, ninguém pode negar a beleza e sofisticação que este tipo de janelas confere a um espaço. Desde as mais trabalhadas e elaboradas, às mais simples e minimalistas, dão para conjugar com todo o tipo de decoração, seja no seu tom de madeira original, seja pintadas de branco, tal como no quarto na fotografia, um projecto de RAR.STUDIO. Outra vantagem é a durabilidade. É uma material durável, mas tudo depende da sua manutenção – mas deste assunto já lhe falaremos. Última vantagem, mas não menos importante, é o isolamento acústico.

Passamos então à parte menos boas: as desvantagens. A primeira de todas é a difícil limpeza, por vários motivos: ser um material que não convém ser molhado e por muitas vezes ser detalhado dificultando ainda mais a limpeza. Outra desvantagem é a humidade que pode entrar para sua casa, não sendo, de facto, nada recomendadas para locais expostos à chuva ou que possam ter incidência de água. Assim, a durabilidade da madeira depende muito do não-contacto com a água. Existente também bichinhos que podem provocar a deterioração da madeira e, por isso, recomendamos que evite madeiras muito moles e fáceis de ser atacadas. Outra questão à qual também não podemos fugir, é a segurança… Ninguém pode negar que um pedaço de ferro é mais resistente que um pedaço de madeira. E, por último, a dificuldade em encontrar peças de reposição. Como as janelas de madeira são muitas vezes personalizadas, é difícil encontrar peças para repor, no caso de ser necessário.

Assim, se quiser optar por uma alternativa esteticamente bonita, esta é a ideal, mas deve considerar todas as desvantagens que podem advir dessa decisão!