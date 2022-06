Espaços de luxo e de requinte com raízes africanas

Para além da forma, os materiais utilizados são também culpados pelo bom gosto e requinte que encontrámos nestes espaços. Mais uma vez, podemos verificar que a diversidade poderá ser muito benéfica quando procuramos atribuir um carácter único aos espaços. Aqui podemos dizer que o mármore tem um papel fundamental para a definição da volumetria geral. Ao mesmo tempo que reveste o pavimento, trespassa para o plano vertical definindo assim a parede do fundo da sala. Para além do mármore, o espaço é definido pelo uso da madeira no mobiliário, a pele nas poltronas e na cadeira de escritório, do metal utilizado nas peças de decoração (vasos e candeeiros), do vidro e do tecido.