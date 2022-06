Casa de banho de hotel em casa?

A vontade de ter uma casa de banho bonita, requintada, com uma decoração única é cada vez mais um desejo de quem possui uma casa ou um apartamento. Este pequeno lugar da nossa habitação, já não é visto como o patinho feio ou um lugar que pouco ou nada diz. Em tempos em que a decoração de interior ganha cada vez mais relevância para as pessoas, a casa de banho vive os seus anos de glória! O mundo da indústria, os arquitetos e os decoradores de interior dão primazia a este pequeno lugar de casa. As banheiras, os lavatórios, as sanitas, os azulejos, os pavimentos, os candeeiros… são rebuscados, designs, atrativos, enfim não há como não gostar ou não ficar apaixonado por uma casa de banho da nova era, quer que seja o estilo.

E porque as casas de banho dos hotéis são sempre uma referência a tomar em conta, pela beleza e conforto que transmitem… Hoje partilhamos todo um artigo, cheio de dicas, para ter uma casa de banho digna de um hotel 5 estrelas *****! Afinal se há coisa que gostamos quando vamos a um hotel é bem da casa de banho, pelo relaxe que sentimos por lá.

Então não esperemos a próxima ida a um hotel e tenhamos uma casa de banho vs SPA a tempo inteiro, isto no conforto do nosso lar!